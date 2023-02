La vittoria del Napoli per 2-0 contro l’Empoli ha sancito in maniera quasi definitiva la squadra che porterà a casa lo scudetto. Questa squadra non sarà l’Inter che per il secondo anno di fila fallisce l’obiettivo seconda stella. Al termine della gara contro il Bologna, giocata in un campo al limite del praticabile, i neroazzurri soccombono sotto i colpi degli uomini dell’ex Thiago Motta. Molto discutibili le scelte di Inzaghi che a fine anno potrebbe salutare e l’ipotesi esonero si fa sempre più concreta dopo la settima sconfitta in sole 24 partite.

Settima sconfitta per Inzaghi: esonero per lui?

Mentre nell’ambiente neroazzurro i tifosi chiedono a gran voce l’esonero di Inzaghi – con il nome di Tuchel preferito per la sostituzione – la società ha da fare le sue valutazioni. Indubbiamente Inzaghi ha avuto rispetto a Conte una squadra, e un progetto, ridimensionato ma non può bastare a giustificare quanto si vede in campo. Il mercato è stato fatto quasi sempre coi parametri zero o calciatori presi a cifre contenute, vedasi Dzeko o Dumfries, ma i neroazzurri hanno comunque una squadra di ottimo livello. Se Inzaghi sta portando l’Inter avanti in Champions, ora è attesa in Portogallo dopo l’uno a zero interno contro il Porto, in campionato la squadra sta facendo molto male.