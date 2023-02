Dopo aver eliminato il Napoli e la Roma dalla Coppa Italia, la Cremonese vince la sua prima partita in Serie A contro la squadra di Mourinho. Con il risultato di 2-1, la compagine di Ballardini vince e per la prima volta dall’inizio del campionato, non è l’ultima della serie. Con i tre punti di oggi, la Cremonese si porta a 12 punti, uno in più della Samp, ultima a quota 11.

Cremonese-Roma: Mourinho cade ancora

Le parole di Ballardini in conferenza erano state chiare: “La Roma è una squadra molto motivata che ha l’ambizione di arrivare in Champions League, ma anche noi abbiamo l’ambizione di competere con loro. A livello di motivazioni ne abbiamo quanto loro. La partita di domani è tutta un’altra storia rispetto alla Coppa Italia. La Coppa è stata importante perché ha detto che la Cremonese se la gioca anche contro squadre forti e di grande spessore come Roma e Napoli, ma quello di domani è un altro capitolo. Ciò che è stato va dimenticato, è importante fare risultato ora“. In una partita giocata sui nervi, la Cremonese capitalizza le occasioni concesse dai giallorossi, portando a casa tre punti fondamentali. Cade, ancora, la Roma, che fallisce l’opportunità di agganciare l’Inter dopo la sconfitta contro il Bologna di ieri.