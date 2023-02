Quando Sconcerti disse: “Moratti faceva pedinare i suoi dipendenti. Moggi e Facchetti chiamavano…” – VIDEO

MARIO SCONCERTI MORATTI – Nel lontano 2012, il giornalista Mario Sconcerti, deceduto il 17 dicembre 2022, all’età di 74 anni, era tornato sulla questione Calciopoli.

Su Sky Sport espresse il proprio pensiero, e con tutta sincerità, in merito alla situazione:

“Intanto sono venute fuori una valanga di intercettazioni diverse e hanno messo in seria difficoltà l’Inter. Non ci scordiamo che l’Inter sta usando la prescrizione, perché altrimenti sarebbe stata deferita con argomentazioni utilizzate dal PM della Federcalcio molto molto pesanti. Quello che bisogna semmai ricordare di fondo è che due colpevoli non fanno un innocente. Cioè, se l’Inter fosse colpevole al 50% della Juve, non significa che diventa innocente perché il tuo avversario anche ha commesso la tua stessa colpa…sono due colpevoli. Non solo, ma quando Moggi o Facchetti telefonavano agli arbitri, perché telefonava anche Facchetti, ci sono le registrazioni, era per avere che cosa? Quando Facchetti telefonava a Bergamo e aveva certe risposte, l’avversario non era mica la Juve, ma un altro danneggiato che andava a giocare con un arbitro favorevole all’Inter.

Io non voglio rientrare in quel tempo, ma anche Moratti deve stare attento a quello che dice, perché lui nel 2006 faceva pedinare i suoi dipendenti, faceva pedinare e mettere sotto controllo i telefoni dell’Arbitro De Santis. Cioè, se vogliamo voltare la pagina, voltiamola tutti insieme. Non può essere la classifica della sfiga: tu cattivo ne prendi 10, tu cattivo ne prendi 8. Ci sono stati errori diffusi, chi più chi meno, ma ci sono stati errori che hanno subito gli altri. Non la Juve o l’Inter, li hanno subiti gli avversari. Quindi calma, calma“.