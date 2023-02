Serie A TIM, ecco le probabili formazioni di Spezia-Juventus, match valido per la 23esima giornata di campionato. Dopo l’esonero di Gotti sarà Fabrizio Lorieri, ex portiere delle aquile, a gestire la panchina ligure per la seconda volta in stagione. Si giocherà allo stadio Alberto Picco ove Allegri e il suo club ne sarà ospite. Le due squadre si sfideranno domenica 19 febbraio alle ore 18:00.

Serie A, probabili formazioni Spezia-Juventus

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Shomurodov. All. Lorieri.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Di Maria; Kean. All. Allegri.

Un match importante per entrambe le squadre per duplici motivi. Arrivati a questo punto per il club bianconero non sono più ammessi passi falsi. I numerosi infortuni hanno messo in difficoltà la squadra e il doppio match con l’Europa League aggiunge in pentola un po’ di agitazione. La compagine ligure a sua volta, farà del tutto per migliorare la situazione in classifica non troppo positiva, causa l’esonero di Gotti.

Telecronisti e arbitraggio

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Ricky Buscaglia, con Marco Parolo al commento tecnico. La partita tra Spezia e Juventus sarà arbitrata da La Penna, della sezione di Roma 1, che sarà coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Zingarelli. Al VAR agirà Santoro, AVAR Guida, quarto uomo Maggioni.