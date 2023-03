Mourinho, furia su Serra: e la FIGC apre un’inchiesta e l’AIA chiarisce

Mourinho-Serra, scintille di fuoco. L’inattesa caduta della Roma in casa della Cremonese (i grigiorossi non avevano ancora vinto una partita in campionato) ha lasciato polemiche e strascichi, e non soltanto sull’inquietante prova dei giallorossi. Ma anche sullo scontro tra il tecnico romanista e il quarto uomo del match dello Zini, Marco Serra.

Mourinho, furia a Cremona: indaga la Figc

Secondo la versione dell’allenatore della Roma, Serra – in seguito alle proteste del portoghese per un fallo non fischiato – avrebbe risposto al tecnico con toni forti. “Sono emotivo, ma non sono pazzo. E per arrivare alla reazione che ho avuto, qualcosa è successo” – ha dichiarato Mourinho, che nella circostanza, proprio su segnalazione di Serra, è stato espulso dall’arbitro Piccinini.

Mourinho ha invocato la possibilità di rendere pubblico l’audio dell’accaduto. Tuttavia l’Aia, attraverso una nota, ha chiarito che “il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perché la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l’audio dell’arbitro e degli uomini alla Var. La registrazione avviene solo nel caso il quarto uomo spinga il pulsante e attivi il meccanismo“. Cosa non accaduta ieri. Intanto, però, la Figc ha deciso di aprire un’inchiesta su quanto accaduto allo stadio Zini. Secondo Il Corriere dello Sport, Serra potrebbe aver pronunciato la frase “Vai a casa, vai a casa

“Non entro nel discorso che Serra è di Torino e la prossima la giochiamo contro la Juve, ma per la prima volta nella mia carriera qualcuno ha parlato con me in modo ingiustificabile e poi ha avuto un problema di memoria e dimenticato quello che aveva detto” – ha aggiunto alle sue dichiarazioni Mourinho. Proprio contro la Juventus, la Roma dovrà cercare di riprendere il cammino interrotto. La corsa alla Champions League non aspetta e i giallorossi sono attesi da diversi scontri diretti da qui al termine della stagione.