Capello: “Confronto Milan-tifosi? Una volta mi è capitato…”

Il confronto tra il Milan e i suoi tifosi subito dopo il ko con lo Spezia di ieri pomeriggio non è certo passato inosservato. Un ko pesante nella corsa per un posto in Champions e che tra l’altro sembra poter far traballare la panchina di Stefano Pioli. A dire la sua su quanto successo allo stadio Picco è stato Fabio Capello, ex tecnico, tra gli altri, proprio dei rossoneri.



Confronto Milan tifosi, l’opinione di Capello

Queste le parole dell’ex commissario tecnico dell’Inghilterra, rilasciate ai microfoni di Tuttonmercatoweb durante la Milano Football Week: “Mi è mai capitato un qualcosa del genere? Sì, quando ero alla Roma. Mi impose quel confronto la società, ma anche quella volta non ci ho capito molto”. Capello ha poi voluto dire la sua anche sulla Champions e sulla sfida di ritorno: “Il Milan si deve ritrovare per fare un grande partita contro un’Inter in condizione. Rientro Leao fondamentale? Questa è una domanda che andrebbe fatta a Pioli, perché è lui che ha la squadra in mano”.