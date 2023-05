Il 3 ottobre Zlatan Ibrahimovic compirà 42 anni e non ha voglia di smettere col calcio giocato. Nonostante gli infortuni che lo stanno tenendo fuori dal rettangolo di gioco, lo svedese non valuta nemmeno lontanamente di appendere gli scarpini al chiodo e, anzi, rilancia. Secondo Footmercato, Ibra avrebbe già trovato l’accordo col Monza per la prossima stagione. Il suo Milan ieri è inciampato in casa contro la Cremonese, pareggiando all’ultimo in un match che poteva costare caro ai rossoneri nella rincorsa Champions.

Ibra-Monza: c’è l’accordo

Come riportato dal portale francese Footmercato, l’accordo fra Ibra e il Monza sembrerebbe esserci già. Al Monza lo svedese ritroverebbe il duo Galliani-Berlusconi a cui è molto legato e un ambiente in cui potrebbe essere la guida per i giovani calciatori di Palladino. E proprio le parole di Palladino di ieri dopo l’uno a uno contro la Roma di Mourinho, lasciano presagire qualcosa di importante: “Berlusconi e Galliani mi hanno già detto che hanno grandi intenzioni per il prossimo anno“. Ibra quest’anno ha collezionato solo 4 presenze, e una rete, coi rossoneri e la sua seconda vita col Milan sembrerebbe essere al capolinea. Ritornato a gennaio 2020, Zlatan in campionato ha segnato 34 reti nella sua seconda esperienza rossonera e ha ancora voglia di segnare in Serie A e battere altri record.