Milan – Sampdoria, Pioli vuole vincere per il quarto posto

Stefano Pioli parla in conferenza stampa prima della partita Milan – Sampdoria. Il tecnico analizza la sconfitta in Champions League contro l’Inter, ammettendo che c’è grande rammarico per essere usciti a un passo dalla finale ma la stagione non è ancora finita: “La differenza l’hanno fatta i primi tempi delle partite di andata e ritorno. Siamo andati in difficoltà alla prima, al ritorno abbiamo preparato una gara diversa con più occasioni. Non siamo riusciti a fare gol, ma se pensiamo all’occasione che ha avuto il Napoli dopo 22” in Champions posso dire che poteva cambiare tutto. C’eravamo arrivati bene, in buona condizione, ma non è bastato. Ora guardiamo avanti”. I rossoneri devono vincere tutte le tre restanti partite per raggiungere il quarto posto in classifica e ottenere il pass per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Milan – Sampdoria, Pioli vuole una reazione immediata

L’allenatore emiliano commenta i prossimi avversari, dichiarando che nonostante la retrocessione matematica, stanno giocando con orgoglio e aggressività anche perché oramai non hanno nulla da perdere. Un avversario da prendere con le pinze anche se il pronostico è tutto in favore della squadra di Pioli. Milan – Sampdoria per i bookmakers è una sfida a senso unico con i padroni di casa nettamente favoriti.

Infine il tecnico ha risposto alla domanda sulla presenza di Ibrahimovic, il quale non essendo ancora in condizione, potrebbe saltare anche le restanti partite della stagione.