Le strade del Milan e di Paolo Maldini si sono ufficialmente separate. Quello che sembrava impossibile fino a qualche mese fa è divenuto realtà e l’ex dirigente rossonero è ufficialmente fuori dal progetto Milan. Tramite una nota ufficiale, apparsa sul sito della squadra rossonera, la società ha comunicato l’addio di Maldini e lo ha ringraziato per il lavoro svolto in questi anni. Ora va tenuta sott’occhio la situazione interna, con molti calciatori rossoneri che sono rimasti delusi dalla decisione presa dalla società.

Maldini, è addio: il comunicato

Con queste parole la società rossonera ha comunicato l’addio di Maldini:

“AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023.

Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22.

Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato.”

Sui social i tifosi rossoneri si sono scatenati contro la dirigenza, chiedendosi il perché di una decisione così improvvisa e, a loro parere, senza alcuna logica. Il Milan ripartirà dal mercato estivo, sperando di fare meglio dello scorso anno, senza Paolo Maldini.