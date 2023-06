Milan-Verona, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN. Dove vedere Serie A

Domenica 4 giugno alle ore 21:00 presso lo Stadio Meazza di Milano va in scena l’ultima gara del Campionato di Serie A, ecco dove vedere Milan-Verona in diretta tv e streaming live. Rossoneri senza più niente da chiedere alla stagione, scaligeri che hanno bisogno di almeno 1 punto per sperare nella salvezza.

Il Milan di Stefano Pioli è già proiettato verso la prossima stagione. Dopo la grande vittoria a Torino contro la Juventus della scorsa settimana la qualificazione alla Champions League è ormai cosa certa e si può guardare al futuro con maggiore speranza. Resta comunque una stagione abbastanza deludente in cui l’unico momento saliente è stato il raggiungimento della semifinale di Champions League in cui poi i rossoneri sono stati eliminati dai cugini dell’Inter.

Il Verona invece avrà bisogno di non perdere davanti ai 70.000 di San Siro. Almeno un punto da portare a casa e poi sperare che dall’Olimpico di Roma lo Spezia impegnato contro i giallorossi (qui tutto su Roma-Spezia) non riesca nella stessa impresa. Una situazione quella degli scaligeri molto complicata che lascia comunque aperta ogni tipo di soluzione. Domenica sera si saprà chi sarà l’ultima retrocessa in Serie B.

Milan-Verona, le probabili formazioni della sfida di San Siro

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

All. Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric.

All. Zaffaroni

Dove vedere Milan-Verona in diretta tv e streaming

Milan-Verona si disputerà domenica 4 giugno alle ore 21:00 allo Stadio Meazza di San Siro. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN con collegamento dalle ore 20:30. E’ necessario aver sottoscritto una delle opzioni di abbonamento per usufruire del servizio.

La gara sarà trasmessa anche in streaming sempre da DAZN per il quale sarà necessario scaricare l’apposita App su un qualsiasi dispositivo mobile.

Verona-Milan 1-2, le immagini della gara d’andata