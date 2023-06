Spezia-Verona spareggio per la B, diretta tv e streaming gratis: Dove vedere Serie A

Spezia-Verona spareggio per non retrocedere in Serie B si giocherà domenica 11 giugno alle ore 20:45 sul campo neutro del Mapei Stadium di Reggio Emilia, ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming live. Alla fine le due squadre si sono accordate per disputare la delicata sfida nell’impianto che ospita abitualmente le gare del Sassuolo. In un primo momento sembrava fosse Udine la scelta designata che però è stata contestata soprattutto dalla parte dello Spezia che nelle parole del suo sindaco Pierluigi Peracchini ha espresso il timore di disordini tra le due tifoserie lungo la A4.

Spezia e Verona arrivano a questo spareggio dopo aver collezionato appena 31 punti in 38 gare di campionato. Un cammino molto negativo per due compagini che negli ultimi anni avevano sempre ottenuto l’obiettivo della salvezza in anticipo. Soprattutto il Verona arrivava da stagioni molto positive in cui a tratti si è sperato anche di potersi insidiare nella parte sinistra della classifica. Nell’ultimo turno di campionato Spezia beffato dalla Roma al 90° e Verona sconfitto dal Milan. Le due squadre si sono affrontate due volte in stagione con una vittoria dello Spezia per 2-1 al Bentegodi e un pareggio 0-0 al Picco. Al termine dei novanta minuti di gioco se il risultato fosse ancora in parità si tireranno subito i calci di rigore. Non sono infatti previsti i tempi supplementari.

Spezia-Verona, le probabili formazioni dello spareggio

Spezia (3-5-2): Zoet (Dragowski); Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ekdal (Agudelo), Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola

allenatore: Semplici

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric

allenatore: Zaffaroni

Non saranno certamente della gara Lazovic infortunato nelle file scaligere, Ampadu e Gyasi per lo Spezia entrambi squalificati.

Dove vedere lo spareggio Spezia-Verona in tv e streaming

Spezia-Verona si giocherà domenica 11 giugno alle ore 20:45 a Reggio Emilia presso il Mapei Stadium. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN con collegamento dalle ore 20:30. E’ necessario aver sottoscritto una delle opzioni di abbonamento per usufruire del servizio.

La gara sarà trasmessa anche in streaming sempre da DAZN per il quale sarà necessario scaricare l’apposita App su un qualsiasi dispositivo mobile.

Spezia-Verona 0-0, le immagini dell’ultimo confronto in campionato