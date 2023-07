Udinese-Lipsia streaming gratis live e diretta tv. Dove vedere amichevole

Altro impegno amichevole per i bianconeri di Andrea Sottil che affrontano i forti tedeschi del RB Lipsia a Lienz in Austria. Ecco dove vedere la sfida in diretta televisiva oppure in streaming live. Continuano le amichevoli estive di preparazione alla prossima attesissima stagione calcistica 2023/2024.

Martedi 25 luglio 2023 alle ore 18:00 si giocherà Udinese-Lipsia presso il Dolomitenstadion di Lienz in Austria. Per i ragazzi di mister Andrea Sottil si tratta della terza amichevole stagionale dopo i successi per 4-1 contro il Klagenfurt e per 2-0 sui ciprioti del Pafos grazie alle reti di Beto (in foto) e di Thauvin. Il livello tecnico dell'avversario in questo nuovo test precampionato si alza sensibilmente. Il Lipsia infatti è ai vertici del calcio tedesco ormai da qualche anno e non disdegna di mostrare buon calcio anche in Champions League. Anche nella prossima stagione infatti i ragzzi di Rose prenderanno parte alla massima competizione calcistica europea.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Guessand; Festy, Zarraga, Walace, Quina, Zemura; Thauvin, Beto.

All. Sottil.

LIPSIA (4-2-2-2): Blaswich; Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg; Haidara, Schlager; Kampl, Dani Olmo; Werner, Openda.

All. Rose.

Dove vedere Udinese-Lipsia in tv e streaming

Udinese-Lipsia si disputerà martedi 25 luglio alle ore 18:00 a Lienz. Sarà possibile seguire la gara in diretta televisiva sulla tv locale TV12. Inoltre è garantito il live streaming dell'incontro sul sito udinesetv.it in cui basterà cliccare sul tasto player per seguire il match in diretta.

Le immagini dell'ultima gara amichevole disputata e vinta dai friulani in questa prima fase del ritiro estivo precampionato.

