Torino-Cagliari: Ranieri conta gli indisponibili, i nomi dei giocatori out e Juric...

Torino-Cagliari in arrivo, per l'esordio in questo campionato di Serie A, che avverrà lunedì sera. L'incontro si giocherà la sera alle 18:30, in casa dei granata, allo stadio "Grande Torino". Ecco come arrivano le due squadre a questa prima gara stagionale.

Ecco come arrivano Ranieri e Juric alla sfida di campionato

Torino-Cagliari sarà una partita senza dubbio da non perdere, condita da due grandi allenatori come Juric e Ranieri. Il mister del Cagliari si guarda attorno e conta gli indisponibili: se l'intervento chirurgico di Lapadula era in previsione, di certo la tegola relativa a Rog non era assolutamente preventivabile. Mancosu ha accusato un problema al ginocchio destro, mentre Shomurodov, arrivato più di recente, non è ancora al top della condizione. Da valutare anche l'inserimento di Jankto, uno degli ultimi acquisti e di Luvumbo, in attesa che arrivi il difensore centrale seguito da tempo. Situazione non al top dunque per Ranieri. Juric viceversa arriva a questa sfida con la consapevolezza di poter svolgere un campionato da protagonista e vuole partire subito con il piede giusto. Formazione "quasi" tipo con Sanabria davanti a guidare l'offensiva granata.