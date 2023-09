Inter, ecco chi rientra per il derby: da valutare Cuadrado, certezza per Lautaro

Per il derby tra Inter e Milan di sabato, saranno tre le pedine importanti che Simone Inzaghi con molta probabilità potrà scegliere di schierare: parliamo di Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Juan Cuadrado. La certezza di rivedere in campo Lautaro Martinez c'è, irrinunciabile per il tecnico.

Inter, scopriamo insieme i rientri per il derby di Milano, di sabato 16 alle ore 18.00. Sono tre le pedine importanti che Simone Inzaghi con molta probabilità potrà nuovamente scegliere di schierare. Parliamo di Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Juan Cuadrado, tutti torneranno ad Appiano Gentile e si metteranno a disposizione di Inzaghi dopo il rientro dalle Nazionali. Ricordiamo che, la compagine allenata da Inzaghi, a differenza di Stefano Pioli, non ha ancora incassato gol: al 2-0 ottenuto al Meazza contro il Monza hanno fatto seguito il 2-0 di Cagliari e il 4-0 interno con la Fiorentina.

Inter rientri per il derby: tendinite per Cuadrado, possibilità per Sanchez

Il derby di Milano è la partita più importante della quarta giornata di Serie A 2023/24. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Juan Cuadrado dovrà essere posto a valutazione in vista della sfida di Milano, in programma sabato. Il centrocampista colombiano ha accusato una tendinite e ci sono possibilità che possa essere messo a disposizione del tecnico. Riguardo la disponibilità dell'attaccante cileno, invece, nella gara contro la Colombia è rimasto in campo per tutta la partita. Nonostante il lavoro fisico dimostrato nel match, il fatto di aver messo minuti nelle gambe è una cosa positiva per Inzaghi.

Lautaro, una certezza per il derby

L'unica cosa certa in questo derby, sarà la presenza di Lautaro Martinez, ultimo a rientrare in Italia. Un giocatore irrinunciabile per Inzaghi, nonostante il poco riposo dopo la sfida contro la Bolivia. Contro il Milan di Pioli entrerà titolare, al fianco di Thuram, per quella che fino a questo momento è la coppia titolare dell'attacco dell'Inter.