Inter, si ferma Çalhanoğlu: salta la sfida con la Real Sociedad

L'Inter dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini chiave in vista della sfida dei gironi di Champions League di domani sera contro la Real Sociedad: per Hakan Çalhanoğlu si tratta di un infortunio di natura muscolare. I dettagli nella nota del club nerazzurro.

Brutte notizie per l'Inter in vista della gara contro la Real Sociedad. Hakan Çalhanoğlu, protagonista di un avvio di stagione di altissimo livello, salterà la prima partita dei gironi di Champions League a causa di un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. Questo infortunio tuttavia non dovrebbe precludere la sua titolarità nella prossima sfida di campionato contro l'Empoli del neo arrivato Aurelio Andreazzoli, ma va ad aggiungersi ad un'altra defezione importante delle ultime ore.

L'inizio di stagione di Çalhanoğlu

Il centrocampista turco ha iniziato alla grande la sua stagione 2023-24, così come l'Inter, ancora a punteggio pieno dopo 4 giornate. Dietro a questo avvio sorprendente c'è sicuramente lo zampino del classe '94, metronomo del centrocampo nerazzurro e autore di 2 gol nelle ultime 2 giornate di campionato contro Fiorentina e Milan, entrambi su rigore. Simone Inzaghi si aspetta di ritrovare il proprio uomo chiave nella prossima sfida di Serie A per proseguire la marcia trionfale nerazzurra di queste prime giornate.