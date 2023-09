Salernitana-Torino: problemi muscolari per un protagonista assoluto, salterà il match?

Salernitana-Torino è la prossima gara di campionato in arrivo, che vedrà appunto opposto le due formazioni granata. A "pensarla" sembra lontanissima, in realtà potrebbe essere molto anzi troppo vicina per un protagonista assoluto che potrebbe non prendere parte alla gara.

Il nome del giocatore infortunato

Per la Salernitana non arrivano buone notizie dal Senegal. Nella giornata di ieri, infatti, durante l'allenamento della propria nazionale, l'attaccante della Salernitana Boulaye Dia si è dovuto fermare e non ha potuto concludere la seduta con i compagni. È uscito dal campo zoppicando, il problema sarà valutato nelle prossime ore, comer riporta tuttomercatoweb.com. In queste ore il calciatore è stato multato dalla società per l'atteggiamento avuto negli ultimi giorni di mercato e anche a Salerno si era sottoposto a una risonanza magnetica per un fastidio al ginocchio. Esito negativo. Alla ripresa la squadra di Sousa è attesa dalla gara col Torino. Non c'è pace davvero in questo momento per il bomber della Salernitana Bulaye Dia.