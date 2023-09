Torino-Genoa: Zapata addirittura dall'inizio? Juric pensa a un cambio modulo...

Torino che ospiterà il Genoa domani alle ore 18.30. Sono successe davvero tante cose nell'ultima settimana e la partita di San Siro contro il Milan appare più lontana di quanto non lo sia effettivamente. I granata dovranno riscattare un brutto k.o. per 4 a 1 e proveranno a cogliere la prima vittoria del loro campionato dopo lo 0 a 0 con il Cagliari e il k.o. con il Milan. Chi scenderà in campo? Il primo dubbio per una volta riguarderà anche il modulo per mister Juric.

Zapata subito titolare?

Il Torino potrebbe anche cambiare modulo a sorpresa come riporta Toronews. Probabilmente si andrà verso una trequarti a due. Certo dell'impiego è Vlasic, attenzione invece per il posto al suo fianco. Si candidano Karamoh e Radonjic per giocare a sinistra, ma attenzione anche a Ricci, che potrebbe essere avanzato sulla trequarti destra, avanti di qualche metro rispetto al solito. In attacco il nuovo acquisto Zapata partirà dal'inizio? La risposta è si, salvo ripensamenti dell'ultimora Zapata guiderà l'attacco granata.