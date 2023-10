Lecce: contro il Torino D'Aversa ha due dubbi, a centrocampo e in attacco. I probabili titolari

Il Lecce di D'Aversa gioca la sua gara contro il Torino di Juric. Scelte fatte per il mister dei giallorossi, tranne due dubbi per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco. I nomi in ballottaggio sono uno tra Oudin e Rafia e uno tra Strefezza e Banda.

Il Lecce vuole tornare a far gioire i propri tifosi nella partita il Torino. Non di certo il più facile degli avversari da affrontare per i giallorossi, anche se i granata sono dentro ad una crisi di risultati e di gol all'attivo. Ragion per cui gli uomini di mister D'Aversa devono spingere al massimo per ottenere il bottino pieno.

I probabili titolari contro il Torino

D'Aversa nella partita che il suo Lecce giocherà contro il Torino ha due dubbi di formazione, uno legato al centrocampo e uno all'esterno offensivo. I ballottaggi riguardano Oudin-Rafia e Strefezza-Banda. Partiamo dal primo, Oudin ha disputato una buona gara lunedì contro l’Udinese, giocando per la seconda volta da titolare dopo la sfida all’Allianz Stadium contro la Juventus, giocando da mezz’ala destra. Hamza Rafia, una piacevole scoperta per i tifosi del Lecce, sembra essere leggermente davanti ad Oudin per una maglia dal primo minuto contro il Torino, come riporta il sito Pianetalecce. I due potrebbero, però, dar vita ad una staffetta che dovrebbe durare nel tempo. L'altra maglia da titolare dovrebbe propendere verso Strefezza, con Banda sempre più incalzante, ma domani la fascia d'attacco almeno dall'inizio sarà presidiata da Strefezza.