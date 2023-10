Torino: contro il Lecce un ritorno fondamentale. Clamorosa novità in attacco

Torino che andrà a Lecce per cercare gol e punti in classifica. Rientra dall'infortunio Buongiorno dopo un mese, Zapata potrebbe partire dalla panchina per poi subentrare a gara in corso. Tameze sembrava fuori dai giochi invece sarà titolare a Lecce.

Lecce-Torino sarà una partita delicata per entrambe le squadre, più per il Torino che per il Lecce. La squadra di D'Aversa si sta comportando anche al di sopra delle aspettative iniziali, mentre quella di Juric è immersa in una crisi di risultati e soprattutto di gol realizzati. E allora quella di domani sera sarà una partita che promette scintille e perchè no, magari finalmente giocata a viso aperto da parte del Torino.

Buongiorno torna titolare nel Torino

Il Torino recupera il suo capitano Buongiorno, che tornerà titolare contro il Lecce, dopo un mese dall'infortunio. A Lecce ci sarà, guiderà la difesa e cercherà di aiutare la squadra di Juric a uscire dal tunnel di cinque partite senza vittorie. Zapata invece potrebbe essere utilizzato a gara in corso, dopo aver saltato la gara contro l'Inter per un infortunio o presunto tale. Contro i giallorossi partirà dalla panchina, a meno di clamorosi colpi di scena. Sospiro di sollievo per Adrien Tameze. Il camerunense era uscito esausto dalla gara persa contro l’Inter, accasciandosi più volte sul terreno di gioco nel finale. Poi gli esami strumentali, che hanno escluso lesioni muscolari: Juric può averlo a disposizione per la trasferta di Lecce come riporta il sito Toro.it. Tameze sarà ancora titolare, al momento è un jolly a cui Juric non può rinunciare.