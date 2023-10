Ravezzani: "L'Inter sull'orlo del fallimento. Il Milan invece ha una proprietà importante"

Il Direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato ai microfoni di TVPlay per far luce su alcuni scenari attorno agli stadi nuovi nell'hinterland milanese. Il giornalista ha criticato la società dell'Inter, elogiando al contrario, quella del Milan

Fabio Ravezzani, Direttore di Telelombardia, ha fatto delle dichiarazioni in merito ai possibili nuovi stadi dei due club milanesi Inter e Milan. Nella giornata di ieri infatti, è intervenuto a TVPlay, per discutere sulle costruzioni nell'hinterland milanese, dato che entrambe le società hanno abbandonato il progetto di riqualificazione/abbattimento dello stadio 'Giuseppe Meazza'.

Fabio Ravezzani commenta la situazione stadi Inter e Milan

Ecco cosa ha detto Ravezzani nei riguardi del club nerazzurro: “Ogni tanto in Italia e qui a Milano viene fuori chi dice no al nuovo stadio. La verità è che non si ha idea di cosa succederà se e quando le squadre andranno via. Quell’area sarà abbandonata e lasciata al degrado più totale”.

Il giornalista e conduttore televisivo italiano ha riferito che lo spettacolo del calcio ha bisogno di stadi, e che senza aggiornamenti di questi, rimangono svariati problemi. Ha inoltre aggiunto la sua disapprovazione riguardo la politica che spesso si mette in mezzo a tali situazioni.

Fabio Ravezzani ha espresso la differenza tra le due compagini di Milano: “Il Milan ha una proprietà importante, l’Inter invece una proprietà cinese che si muove sull’orlo del fallimento. Quindi penso che alla fine i primi che lo faranno, fuori Milano purtroppo, saranno i rossoneri”.

Proprio qualche giorno fa, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, aveva parlato in merito alle strutture sportive in Italia, riferendo che c'è il bisogno assoluto di rinnovare gli impianti sportivi in Italia. Si era detto molto fiducioso di vedere almeno un nuovo stadio a Roma o Milano.