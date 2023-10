Torino: contro il Lecce Juric cambia modulo? Ecco la clamorosa novità

Il Torino proverà a fermare l'astinenza da gol contro il Lecce provando probabilmente a giocare con due punte di ruolo. Assente Zapata il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Sanabria e Pellegri. Juric pensa a questa soluzione tattica importante.

Il Torino che nella prossima gara affronterà in trasferta il Lecce, deve fronteggiare l'astinenza da gol di questo avvio di stagione. I granata sono il terzo peggior attacco della Serie A, con soli 6 gol segnati in 9 giornate di campionato. Uno in più del Cagliari, ultimo in classifica a quota 3 punti. Una situazione sicuramente allarmante, visto che il Torino non segna da ben 4 partite consecutive. Ecco perché Ivan Juric, al Via del Mare di Lecce, potrebbe schierare un attacco a due.

Doppio centravanti contro il Lecce per Juric?

Il 3-4-2-1 del Torino di Juric non sta dando i risultati sperati, questo è evidente. Il calo di giocatori come Vlasic e Ilic ha influito tanto sul rendimento della squadra, che ora Juric potrebbe mandare in campo in modo diverso. La novità principale potrebbe riguardare l’attacco che, a differenza delle ultime uscite, potrebbe essere a due, come riporta il sito Toro.it. Con Zapata ai box, a fianco di Sanabria potrebbe partire quindi Pellegri, per sbloccare l'astinenza da gol del Torino.