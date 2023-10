Torino: decisione presa sull'impiego di Zapata contro il Lecce, ecco la novità

Il Torino giocherà contro il Lecce in trasferta in questa giornata di campionato, in una partita che si preannuncia difficile ma ovviamente con un pronostico più che incerto. Granata che dovranno ancora una volta far fronte alla situazione infortunati anche se Zapata torna tra i convocati.

Il Torino stasera contro il Lecce potrebbe ritrovare il suo centravanti Zapata, fiore all'occhiello del calciomercato estivo. Il colombiano ovviamente non partirà dall'inizio ma sarà a disposizione di mister Juric se il Torino si dovesse trovare in situazione di piena emergenza. In avanti spazio e fiducia a Sanabria per provare a trovare la via smarrita della rete.

Zapata tra i convocati del Torino

Duvan Zapata torna tra i convocati per la trasferta del Torino sul campo del Lecce ma non scenderà in campo nella formazione titolare. Il colombiano inizierà la partita dalla panchina poi, in caso di necessità, entrerà nella ripresa, come riportato da calciomercato.com. Questa è la decisione presa su Zapata. L'infortunio dell'attaccante sembrava doverlo lasciare fuori dal campo per diverse settimane e invece a una settimana di distanza il giocatore torna tra i convocati e potenzialmente utilizzabile. Questa è una bella notizia per mister Juric e tutto il popolo granata, se ce ne fosse bisogno Zapata è a disposizione.