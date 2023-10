Torino: arriva il responso ufficiale su Schuurs, ecco quando tornerà il difensore

Il Torino dovrà fare a meno del suo importante difensore per moltissimo tempo. Arriva il responso su Schuurs e non sono belle notizie. Ecco nel dettaglio cosa è successo nella gara contro l'Inter al centrale e quali saranno i tempi di recupero. Le novità.

I tifosi e la società del Torino già lo avevano intuito sabato sera, Schuurs dovrà rimanere fuori in pratica per tutta la stagione. Fatale è stato l'infortunio avvenuto nella gara contro l'Inter. Si temeva il peggio e il peggio è arrivato. Gli esami strumentali hanno confermato i timori iniziali. Entro fine settimana l'intervento, se tutto va bene potrà tornare ad allenarsi a primavera inoltrata.

Schuurs, stagione finita

Come riporta La Gazzetta dello Sport, stagione praticamente finita per il difensore centrale del Torino Perr Schuurs. Gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. Se tutto va bene potrà tornare ad allenarsi a primavera inoltrata. Mercoledì il giocatore sosterrà una visita con uno specialista e il medico del Torino Daniele Mozzone per decidere la tempistica dell’intervento, che dovrebbe avvenire entro fine settimana. Brutta tegola per la squadra e Juric che dovrà reinventarsi la difesa che perde un valore di primissimo livello.