Torino, Schuurs stagione finita? Ecco le sensazioni del giorno dopo

Il Torino perde 0-3 in casa contro l'Inter e non rimane solo la sconfitta il giorno dopo. Purtroppo c'è da registrare il brutto infortunio occorso al difensore granata Schuurs che probabilmente rimarrà a lungo ai box. Ecco di seguito le ultime novità.

Il Torino resta con il fiato sospeso ancora per qualche ora prima di avere la certezza dell’entità dell’infortunio dell’olandese. Ma la sensazione è che il fortissimo centrale di difesa possa aver chiuso nella serata di ieri la stagione. Sarebbe un problema sia per il giocatore ovviamente che per la retroguardia granata.

Brutte notizie in arrivo per il Torino?

La grande paura è che Perr Schuurs possa essersi rotto uno dei legamenti del crociato del ginocchio sinistro, come riporta La Gazzetta dello Sport. E sarebbe ovviamente lo scenario peggiore. È una paura mista a sospetto con cui il Torino si è addormentato. È questa la primissima sensazione ricavata dopo che il gigante olandese è uscito in lacrime urlando al cielo per il dolore, trasportato su una barella fuori dal campo. È la sensazione che filtra dopo che, nello spogliatoio dello stadio Olimpico Grande Torino, lo staff medico granata gli è rimasto accanto durante il secondo tempo e dopo la fine della partita.