Infortunio Berardi, il mondo del calcio gli augura pronta guarigione. L'attaccante calabrese e l'incidente al tendine d'Achille durante la gara Verona-Sassuolo di Serie A TIM: tanti i messaggi per il campione del Sassuolo da parte del mondo del calcio italiano.

Grave infortunio per Domenico Berardi: lesione completa del tendine d'Achille. È questo il responso di quanto accaduto al calciatore del Sassuolo durante la gara contro il Verona al "Marcantonio Bentegodi", in cui gli emiliani, oltre al proprio uomo simbolo, hanno perso l'ennesima gara di questa Serie A. Stagione finita e rientro in campo tra 9-10 mesi, vorrebbe dire fine 2024-inizio 2025. Il giorno dopo il suo grave infortunio, sono diversi gli attestati di stima che stanno arrivando in queste ore nei confronti del numero 10 del Sassuolo.

La Nazionale ha voluto mostrare vicinanza nei riguardi di Mimmo, che con ogni probabilità sarebbe stato convocato da Luciano Spalletti per il prossimo Europeo in Germania: "Torna presto Mimmo" ha scritto la Federazione sui social. I messaggi però arrivano anche dai 'rivali'. "Forza Domenico #Berardi, ti aspettiamo in campo per altre grandi sfide" il tweet dell'Inter.

Torna presto Mimmo 💪💙 pic.twitter.com/ao30S3XiRs — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 4, 2024

Forza Domenico #Berardi, ti aspettiamo in campo per altre grandi sfide 💪 https://t.co/v37j5ette5 — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 4, 2024

Forza Mimmo ❤️‍🩹#VeronaSassuolo — Lega Serie A (@SerieA) March 3, 2024

Berardi, l'ultima gara contro la Juve poi il primo stop

Oltre a varie difficoltà che vedono il Sassuolo in una seria e compromessa condizione di classifica e dopo l' esonero di mister Dionisi dopo la sconfitta subita in casa contro l'Empoli, si aggiunge un'altra tegola in casa "Neroverde", con lla sciagura piuttosto preoccupante dell'attaccante. Proprio nella gara contro gli scaligeri, Domenico Berardi partiva da titolare, dopo sei turni completamente "out".

Difatti, risale al 16 gennaio scorso l'ultima gara disputata, contro la Juventus; da quella data, un infortunio al ginocchio, con la conseguente operazione, lo costrinse a restare lontano dal rettangolo verde per circa 50 giorni, prima di entrare nuovamente nel cruciale match contro la squadra guidata da Marco Baroni.