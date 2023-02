Quando Moncalvo disse: “Le nostre vittorie sono sporche. Mi vergogno di Agnelli, CR7, Bonucci, Paratici, della scalmanata turca…”

MONCALVO AGNELLI – Luigi Moncalvo, detto Gigi, è abbastanza conosciuto per i suoi celebri attacchi. Juventino da sempre, è molto critico nei confronti della stessa squadra e degli Agnelli. Qualche tempo fa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, aveva sferrato un attacco verso La Vecchia Signora, al termine del campionato 2020/2021: “Da tifoso juventino, sono rattristato perché tutte le nostre vittorie sono sporche e danno sempre adito a polemiche. Mi dispiace che questo successo non permetterà di dare il benservito ad Andrea Agnelli e Pirlo: i soldi sono il motore trainante di questo sport (…)“.

Gigi Moncalvo e le dure parole su Andrea Agnelli e buona parte della Juventus

Il giornalista del quotidiano La Verità, senza alcun freno aveva inoltre affermato: “La Juve ha rubato due punti contro l’Inter (…). Mi vergogno di questa annata alla Juve, di Cristiano Ronaldo che paga solo 100.000 euro di tasse all’anno in Italia, di Bonucci, di Paratici, di Agnelli, della sua famigliae della sua compagna turca scalmanata in tribuna”.

Chi è Gigi Moncalvo, il giornalista appassionato di Juve

Gigi Moncalvo è un giornalista e scrittore, nonché conduttore televisivo.

Nel suo curriculum figurano numerosi liberi, tra cui: “Faccia a faccia con la Mafia. Dalla Chiesa, Russo, Chinnici, Ombre e misteri della famiglia più potente d’Italia”, uscito nel 2009; “Agnelli segreti. Peccati, passioni e verità nascoste dell’ultima «famiglia reale» italiana”; “Quando Berlusconi era Berlusconi. Per sue lezioni per realizzare il vero sogno italiano: Soldi, Successo, Sesso”, uscito nel 2015; “I Caracciolo. Storie, misteri e figli segreti di una grande dinastia italiana”, uscito nel 2016; “Agnelli Coltelli”, presentato recentemente, nel 2022. Come possiamo vedere, per la Juventus ha un grande interesse da sempre, che lo ha portato a sviscerarei fatti più nascosti delle quinte bianconere.