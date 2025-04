Juventus-Fiorentina probabili formazioni: Allegri ancora con l'attacco titolare

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie A tra Juventus e Fiorentina con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Massimiliano Allegri vuol dare seguito alla buona prova di Coppa Italia contro la Lazio.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina scelte dai due allenatori Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. La gara si giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 20:45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Il match è valido per la giornata numero 31 del campionato nazionale di Serie A.

Juventus e Fiorentina si affrontano per tentare di dare seguito agli ottimi risultati ottenuti nelle rispettive sfide di semifinale di Coppa Italia. Entrambe le squadre avrebbero bisogno di un risultato positivo per riprendere la marcia anche in campionato nel tentativo di raggiungere al termine della stagione gli obiettivi prefissati. I bianconeri cercano la qualificazione in Champions League mentre i toscani vogliono confermare la loro presenza in Europa anche la prossima annata. Ecco dove vedere Juventus-Fiorentina in tv e streaming live.

Juventus-Fiorentina probabili formazioni

Massimiliano Allegri ha quasi tutta la rosa al completo e sembra intenzionato a confermare la squadra che ha sconfitto la Lazio in Coppa Italia. Unico dubbio per il tecnico livornese è sull'esterno sinistro dove Iling Junior insidia la titolarità di Kostic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Vlahovic, Chiesa.

All. Allegri

Vincenzo Italiano sembra invece orientato a modificare in modo più significativo la squadra che ha battuto l'Atalanta mercoledi. In difesa dovrebbero tornare dall'inizio si Quarta che capitan Biraghi. L'ex Arthur prenderà la regia della squadra mentre Sottil potrebbe essere preferito a Kouame nel terzetto dietro il centravanti Belotti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Biraghi, Quarta, Milenkovic; Arthur, Bonaventura; Sottil, Beltran, Gonzalez; Belotti.

All. Italiano