Serie B dove vedere Pordenone Pisa, streaming, diretta TV e probabili formazioni

Ecco dove vedere Pordenone Pisa in streaming e diretta TV e quali saranno le probabili formazioni della sfida valevole per il Campionato di Serie B.

Il Pisa cerca un successo per dare seguito alle buone prestazioni dell’ultimo periodo e mettere ancor più pressione alle squadre in lotta per la promozione diretta in Serie A. Importante anche parlare di calcio giocato dopo le ultime notizie non proprio positive che coinvolgono i toscani nella spinosa questione dello Scandalo Plusvalenze.

Dal canto suo il Pordenone non sarà una vittima sacrificale e cercherà con ogni mezzo possibile di rendere la vita difficile ai più quotati avversari.

Pordenone Pisa è in programma per sabato 5 Marzo alle ore 14:00 presso lo Stadio Teghil. La gara verrà trasmessa in diretta da Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’ app di Helbiz Live. (Segui la Serie BKT su DAZN. Attiva ora)

Dove vedere Pordenone Pisa, ecco le probabili formazioni: Torregrossa guida l’attacco dei toscani

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Bassoli, Barison, Andreoni; Zammarini, Torrasi, Deli; Vokic; Butic, Cambiaghi. All.: Tedino

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Beruatto, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Marin, Tourè, Benali; Cohen; Torregrossa, Puscas. All.: D’Angelo