Calciomercato Milan, Origi nome nuovo per l’attacco

Gli sviluppi del calciomercato del Milan portano a Liverpool e più precisamente verso Divock Origi, attaccante con il contratto in scadenza a fine stagione. Piace moltissimo a Paolo Maldini e potrebbe essere il primo tassello verso la casella di quel numero 9 che ancora ha molti punti interrogativi.

La situazione di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud è ancora in divenire e la dirigenza rossonera inizia a guardarsi intorno per capire come poter rinforzare l’attacco. Una delle condizioni è sempre quella di rispettare quei parametri di sostenibilità economica tanto cari.

Origi-Milan, ecco la nuova idea per il calciomercato rossonero

Centravanti 26enne specializzato in gol pesanti ma poco utilizzato da Klopp questa stagione. Sembra che il suo futuro sia lontano dai reds e Elliott ha incaricato subito Maldini di seguire da vicino la situazione.

Si tratterebbe di un grande colpo che porterebbe al Milan esperienza internazionale, classe e cattiveria sotto porta, nel rispetto delle condizioni del fairplay finanziario.