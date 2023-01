In casa Inter verrà fatta una vera e propria rivoluzione. La proprietà ha imposta un mercato basato sull’austerity e autofinanziamento tramite la cessione di almeno un big all’anno, motivo per cui Marotta e Ausilio devono estrarre il coniglio dal cilindro. Dopo gli acquisti a parametro zero di Onana, Calhanoglu, Dzeko e Miky, l’Inter ha messo nel mirino Firmino, Thuram, Morelos, Smalling, Kimpembe, Djalò e Becao. Proprio il difensore dell’Udinese sembrerebbe essere il preferito per sostituire Skriniar, promesso sposo del PSG. Becao è in Italia dal 2019, anno in cui i friulani lo presero da CSKA di Mosca.

Becao il post Skriniar? L’Inter ci riflette

Classe 1996, Becao ha molta esperienza nel campionato italiano avendo vestito la maglia dell’Udinese per ben 115 volte. Una delle particolarità su Becao riguarda le reti: delle 5 segnati ben 3 sono state contro il Milan, acerrimi rivali dell’Inter. La valutazione del centrale si aggira sui 10 milioni di euro ma la sua situazione contrattuale, scadenza giugno 2024, potrebbe spingere l’Udinese ad accettarne anche qualcuno in meno. L’Inter potrebbe, con una cifra contenuta vicina ai 7/8 milioni, portare a casa un difensore ben strutturato – 1,91 m per 80 chili – e di sicuro affidamento. I friulani potrebbero, nel frattempo, monetizzare ed evitare di perderlo a parametro zero l’anno successivo.