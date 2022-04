Ciclismo oggi in TV. Giro della Sicilia con Nibali al via

Eccoci con la consueta rubrica del ciclismo oggi in TV, con cui scopriamo l’eventuale programmazione di tutte le corse settimanali. Dalle grandi classiche monumento alle corse a tappe sparse in Europa e nel Mondo. Il ciclismo è uno sport che non si ferma mai, come la sua trasmissione sui vari canali di divulgazione.

Una guida immediata ed utile per tutti gli appassionati di ciclismo che non vogliono perdersi neanche una pedalata dei propri beniamini.

Il focus settimanale è incentrato sul Giro della Sicilia e sulla Freccia del Brabante. Appuntamenti che condurranno alla terza classica monumento, la Parigi-Roubaix in programma domenica.

Tutto il ciclismo in TV



E’ancora in programma il Giro della Turchia, con Caleb Ewan che ha già lasciato il segno. La corsa è trasmessa ogni mattina su Eurosport, in diretta streaming.

Nibali, Pozzovivo e Caruso saranno impegnati nel Giro della Sicilia che prevede arrivi per tutti i gusti con la ciliegina del traguardo sull’Etna. Anche questa corsa è disponibile su Eurosport e su Rai Sport.

Mercoledi tornano le classiche del Belgio con la Freccia del Brabante che offre una startlist di grande rispetto. Evenepoel, Alaphilippe e i reduci dell’Amstel si sfidano in diretta su Eurosport.

Momento clou della settimana è la Parigi-Roubaix del giorno di Pasqua. Purtroppo mancherà il nostro Sonny Colbrelli, vincitore della scorsa edizione, per i noti problemi di salute. Eurosport e Rai trasmetteranno la gara.

Ciclismo oggi in Tv è un appuntamento con cui poter restare sempre informati sulla programmazione di tutte le corse del ciclismo professionistico maschile e femminile, Giro d’Italia e Tour de France e tutti i più importanti appuntamenti della bicicletta.