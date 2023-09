Come sta Nathan Van Hooydonck dopo il malore improvviso? La testimonianza di una passante

Questa mattina di martedì 12 settembre, il ciclista della Jumbo Visma Nathan Van Hooydonck ha avuto un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto. Con lui, era presente anche sua moglie incinta di 8 mesi. Ecco le condizioni del corridore e una testimonianza di una persona che ha assistito all'incidente

COME STA VAN HOOYDONCK - Il ciclista della Jumbo Visma Van Hooydonck ha avuto un malore improvviso questa mattina mentre era alla guida della sua auto. Accanto a lui, sedeva sua moglie incinta di 8 mesi, che fortunatamente, non ha riportato problemi.

Il ciclista di 27 anni era al volante della sua Range Rover nera nel centro di Kalmthout, in Belgio, quando si è sentito male. L'incidente è avvenuto appunto intorno alle ore 8.30. La sua macchina era ferma con semaforo rosso all'incrocio tra Dorpsstraat e Kapelsesteenweg, e all'improvviso, Van Hooydonck si sarebbe accasciato sul volante, schiacciando l'acceleratore. Per tale motivo la sua autovettura avrebbe attraversato l'incrocio tagliando la strada alle macchine che sopraggiungevano.

Pur non avendo riportato ferite, la moglie è stata portata in ospedale per accertamenti. A rimanere feriti, anche una donna e un bambino in un Range Rover. Vediamo come sta Van Hooydonck dopo il malore.

Come sta Van Hooydonck? La testimonianza di una donna che si trovava nel centro di Kalmthout

Una testimone del sinistro ha rivelato: "Sono subito andata nella Range Rover nera. Ho visto che lì dentro c'era una donna e ho subito cercato di rassicurarla. Per soccorrere la donna subito arrivati due assistenti sociali della Polizia. Poi sono tornata alla macchina per vedere come stava l'uomo. Penso che abbia avuto un attacco epilettico o qualcosa del genere. Abbiamo subito iniziato a rianimarlo e quando sono arrivati i soccorsi sono andato a vedere se potevo fare qualcosa ad altre persone".

Molte testate giornalistiche hanno riportato la notizia secondo cui Van Hooydonck sarebbe grave, ma nel pomeriggio la Jumbo Visma ha postato via social: "Possiamo confermare che oggi il nostro corridore Nathan Van Hooydonck si è sentito male mentre guidava la sua macchina, ed è stato coinvolto in un incidente stradale. Successivamente è stato trasportato in ospedale, dove riceve buone cure mediche. Non possiamo confermare le voci secondo cui le sue condizioni sarebbero critiche. È sottoposto ad ulteriori accertamenti medici. Grazie a tutti per i vostri messaggi a. Nathan e al team".

Sono molti gli atleti professionisti e sportivi colpiti da malori e infarti nell'ultimo anno. Questi sono solo alcuni nomi importanti: Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus; il pugile Daniele Scardina; Sonny Colbrelli, ex ciclista della Bahrain Victorious che ha dovuto mettere fine alla sua carriera; anche Rafael Nadal ha avuto problemi; fu un colpo al cuore, quando durante l'Europeo del 2021 il calciatore della Danimarca, e all'epoca anche dell'Inter, Christian Eriksen, ebbe un infarto in campo, durante Danimarca-Finlandia.