LIVE SuperNews – Juve: esonerato Sarri. Andrea Pirlo nuovo allenatore?

Andrea Pirlo nuovo tecnico della Juventus? Segui lo speciale e aggiorna il LIVE

Serie A, LIVE Juventus: esonerato Sarri. Andrea Pirlo il nuovo allenatore dei bianconeri? Secondo quanto ha rivelato Sky Sport, la rivoluzione di Andrea Agnelli non riguarderebbe solo Maurizio Sarri. Potrebbe pagare anche Fabio Paratici, uomo mercato della Juventus che ha scelto in prima persona Sarri come erede di Allegri, in virtù dell’anno non eccezionale dei bianconeri. L’attuale direttore sportivo bianconero infatti avrebbe difeso anche ieri l’operato del tecnico, non ritenendolo il principale protagonista del flop europeo di Ronaldo e compagni. Nella giornata poi diversi nomi sono stati accostati alla panchina della Juventus per la prossima stagione: da Pochettino, passando per Zidane e finendo per Andrea Pirlo. L’unico problema è che Pirlo non ha mai allenato ed è stato scelto per l’Under 23 bianconera solo una settimana fa. L’ex centrocampista ieri sera era in sede alla Continassa per discutere la possibilità di subentrare all’ex allenatore di Chelsea e Napoli.

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus: decisione presa ieri pomeriggio, dopo le riflessioni della nottata post Lione. Il club bianconero ha infatti ritenuto il tecnico ex Napoli e Chelsea il principale responsabile degli ultimi risultati in casa bianconera, e l’annuncio ufficiale è atteso a breve ma la decisione è presa. Il nono Scudetto di fila non è bastato al tecnico toscano, che ha pagato lo scarso rendimento nelle coppe.