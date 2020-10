MotoGp, Gran premio di Teruel: gli orari e dove seguirlo

Doppio appuntamento di Aragon: il campionato di MotoGP riaccende i motori sul circuito di Alcaniz, ad Aragon, dove domenica prossima si svolgerà il Gran Premio di Teruel, undicesima gara del campionato del Mondo di Motociclismo. Proprio su questo circuito, lo scorso weekend abbiamo assistito alla straordinaria vittoria della Suzuki, con Alex Rins che ha saputo amministrare la gara fino alla fine, difendendo la prima posizione da un Alex Marquez ritrovato, a podio per la seconda volta consecutiva in questa stagione.

Oltre alla vittoria, il team di Hamamatsu ha raggiunto un altro importante traguardo: grazie alla terza posizione Joan Mir guida la classifica mondiale, con sei punti di vantaggio sul rivale della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, in serie difficoltà sul circuito spagnolo.

MotoGp, Gran Premio di Teruel: gli orari Tv

Come di consueto, l’undicesima tappa del campionato del Mondo di MotoGP si articolerà su tre giornate. Si parte venerdì mattina alle 9:55 con le prove libere della Moto3. A seguire la MotoGP alle 10:50 e la Moto2 alle 11:50.

Nel primo pomeriggio, i centauri del motomondiale scenderanno nuovamente in pista al Motorland di Aragon, per la seconda sessione di libere in programma nella giornata di venerdì. La prima a scendere tra i cordoli sarà la Moto3 alle 13:30, per poi lasciare spazio al secondo turno di MotoGP, alle 14:25 e, a chiudere, la Moto2 alle 15:25.

Sabato si riparte con le FP3 Moto 3 alle 9.55, la MotoGP alle 10.50 e la Moto2 alle 11:50 per chiudere con l’ultimo turno di prove alle 14.10, prima di dare spazio alle qualifiche che avranno luogo alle 14.50. Domenica gare a partire dalle 11.20 Moto 3, 13 MotoGP, 14.30 Moto 2.

MotoGP, Gran Premio di Teruel: la programmazione completa su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP