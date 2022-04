Internazionali BNL, 9 dei primi 10 al mondo in entry list

INTERNAZIONALI BNL – E’ stata diramata la lista dei dieci migliori giocatori al mondo che saranno presenti all’Open BNL 2022 di Roma. Il torneo prenderà il via il 9 maggio 2022, per poi concludersi il 15 maggio 2022.

Guidano l’entry list i seguenti tennisti. Tra questi spiccano alcuni italiani:

L’entry List vede il numero 1 ATP del mondo Novak Djokovic.

Il numero 2 ATP Daniil Medvedev si è operato a inizio mese per via di un’ernia, ma sarà presente.

Ci sarà anche il numero 3 ATP Alexander Zverev.

Presente anche il numero 4 ATP spagnolo Rafael Nadal, nonostante i problemi al petto e alle vie respiratorie accusati nelle ultime settimane. Rafa campione uscente e 9 volte vincitore a Roma.

Jannik Sinner, numero 12 ATP.

Lorenzo Sonego, numero 26 ATP.

Fabio Fognini, numero 32 ATP, tra gli azzurri ammessi direttamente in tabellone.

Il cut-off del tabellone a 56 posti è al numero 42 ATP. L’ultimo ammesso, lo statunitense Sebastian Korda.

Con il ranking protetto, presenti Borna Ćorić, Dominic Thiem e Stan Wawrinka. Così come i nuovi astri della Next Gen passata e presente come Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime o Carlos Alcaraz. Al prezioso cast, si aggiungeranno quattro wild card e otto giocatori provenienti dalle qualificazioni.

Agli Internazionali BNL, mancheranno due stelle del Tennis

Gli unici due grandi assenti tra i primi 50 del mondo sono Matteo Berrettini e Roger Federer.

Il primo, è alle prese con il recupero dopo un intervento alla mano effettuato nei giorni scorsi, i cui tempi di ripresa non sono ancora chiari. Il coach di Matteo Berrettini, Vincenzo Santopadre ha rilasciato ad AGI ulteriori dettagli sulle condizioni fisiche del tennista italiano: “I tempi di recupero non sono chiari, dipenderà tutto da come reagirà; sta lavorando con dedizione e impegno, ma bruciare le tappe sarebbe pericoloso”. Un passo per volta quindi, per il 25enne romano.

Per quanto riguarda invece Federer, che per la prima volta da più di vent’anni ha perso la corona svizzera (non è presente al numero 1 del ranking intero in Svizzera dopo esserlo stato dal 2001), è ancora presto per dire quando tornerà. Attraverso un post sul suo profilo Instagram, il campione svizzero ha aggiornato i suoi fan, ansiosi di rivederlo. sui grandi palcoscenisci: “La riabilitazione sta andando alla grande”, ha scritto l’elvetico, postando tre foto in cui si sta allenando in palestra.