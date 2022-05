Sinner-Tsitsipas, streaming gratis LIVE e diretta TV Canale 20? Dove vedere Masters 1000 Roma

Venerdì 13 maggio non prima delle ore 12.30 sul campo Centrale del Foro Italico di Roma, si disputerà il match Sinner-Tsitsipas, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista azzurro nei primi tre turni ha eliminato lo spagnolo Martinez, il connazionale Fognini e il serbo Krajinovic, mentre il tennista greco (Bye al primo turno) ha superato il bulgaro Dimitrov e il russo Khachanov.

Sono quattro i precedenti tra i due, con l’ellenico avanti per 3-1: nei primi due si sono sfidati proprio a Roma con un successo per parte. mentre gli altri due si riferiscono al Masters 1000 di Barcellona 2021 e all’Australian Open di questa stagione. Chi avrà la meglio, nella semifinale di domani affronterà il vincente dell’altro quarto che vedrà opposti il tedesco Zverev e il cileno Garin.

Dove vedere Sinner-Tsitsipas in tv e streaming

L’incontro tra Sinner-Tsitsipas si potrà seguire su Sky Sport Uno (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Tennis (ch.205) e dove sarà a disposizione anche Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la sfida sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. La telecronaca sarà a cura della giornalista Elena Pero con il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

La sfida sarà visibile anche in chiaro su Canale 20 Mediaset (ch. 20 del digitale e 151 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito su SportMediaset.it e MediasetPlay.

