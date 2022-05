Tsitsipas-Zverev, dove vedere semifinale Internazionali tennis Roma 2022 LIVE oggi: diretta TV e streaming gratis

Stefanos Tsitsipas prosegue il suo cammino negli Internazionali tennis Roma, quinto Masters 1000 del 2022. Il greco (testa di serie n°4), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov, il russo Karen Khachanov e l’italiano Jannik Sinner, se la vedrà contro Alexander Zverev nella prima semifinale. Il tedesco, n°2 del seeding, ha avuto la meglio (dopo il bye al primo turno) sul qualificato argentino Sebastian Baez, l’australiano Alex De Minaur e il cileno Cristian Garin. Il confronto Tsitsipas-Zverev è al suo dodicesimo atto, con il primo che è avanti per 7-4 nei precedenti.

Il tennista originario di Atene, durante questa stagione, ha conquistato il 1000 di Montecarlo e raggiunto la finale a Rotterdam e le semifinali all’Australian Open, Acapulco e Madrid come migliori piazzamenti. Il nativo di Amburgo, invece, ha le finali centrate a Montpellier e nella capitale spagnola, la semifinale nel Principato di Monaco e i quarti di Miami come migliori risultati del suo 2022.

Tsitsipas-Zverev, Atp Roma 2022: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV. In questo caso è disponibile anche in chiaro su Italia 1, canali 6, 106 e 506 del digitale terrestre (online anche su mediasetplay.mediaset.it e sportmediaset.it). E’ in programma oggi sabato 14 maggio, come secondo match sul Center Court, non prima delle 14.30 (al termine di Swiatek-Sabalenka, semifinale Wta).

Tsitsipas-Zverev: i precedenti

Madrid 2022 – Terra battuta – Semifinale – ZVEREV b. Tsitsipas 6-4 3-6 6-2

Montecarlo 2022 – Terra battuta – Semifinale – TSITSIPAS b. Zverev 6-4 6-2

Cincinnati 2021 – Cemento – Semifinale – ZVEREV b. Tsitsipas 6-4 3-6 7-6(4)

Roland Garros 2021 – Terra battuta – Semifinale – TSITSIPAS b. Zverev 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3

Acapulco 2021 – Cemento – Finale – ZVEREV b. Tsitsipas 6-4 7-6(3)

Atp Cup 2020 – Cemento – Round Robin – TSITSIPAS b. Zverev 6-1 6-4

Atp Finals Londra 2019 – Cemento indoor – Round Robin – TSITSIPAS b. Zverev 6-3 6-2

Pechino 2019 – Cemento – Semifinale – TSITSIPAS b. Zverev 7-6(6) 6-4

Madrid 2019 – Terra battuta – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Zverev 7-5 3-6 6-2

Toronto 2018 – Cemento – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Zverev 3-6 7-6(11) 6-4

Washington 2018 – Cemento – Semifinale – ZVEREV b. Tsitsipas 6-2 6-4