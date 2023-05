Holger Rune prosegue il suo cammino negli Internazionali d’Italia Roma 2023, quinto Atp Masters 1000 di questa stagione tennistica e terzo a svolgersi sulla terra battuta. Il danese (testa di serie n°7), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il qualificato francese Arthur Fils, l’azzurro Fabio Fognini, il qualificato australiano Alexei Popyrin e il serbo Novak Djokovic, se la vedrà con Casper Ruud nella prima semifinale del torneo italiano. Il norvegese, n°4 del seeding, ha avuto la meglio sul transalpino Arthur Rinderknech, il kazako Alexander Bublik, il serbo Laslo Djere e l’argentino Francisco Cerundolo (in seguito al bye del primo turno). Il confronto Rune-Ruud è al suo quinto atto, con lo scandinavo che si è imposto in tutti e quattro i precedenti.

Rune-Ruud, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). E’ in programma oggi sabato 20 maggio, come primo match sul Center Court, a partire dalle ore 13.00.

Rune-Ruud: i precedenti

Roland Garros 2022 – Terra battuta – Quarti di finale – RUUD b. Rune 6-1 4-6 7-6(2) 6-3

Montecarlo 2022 – Terra battuta – Secondo turno – RUUD b. Rune 7-6(5) 7-5

Båstad 2021 – Terra battuta – Primo turno – RUUD b. Rune 6-0 6-2

Montecarlo 2021 – Terra battuta – Primo turno – RUUD b. Rune 6-2 6-1

Il tennista di Gentofte, in questa stagione, ha raggiunto il quarto turno all’Australian Open dopo la sconfitta all’esordio ad Adelaide. In seguito ha centrato la semifinale sia a Marsiglia che ad Acapulco, mentre è stato costretto al ritiro durante il secondo turno a Rotterdam. Nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami si è fermato al terzo e al quarto turno. Nel 1000 di Montecarlo e a Monaco di Baviera centra due finali: nel primo caso perde contro il russo Andrey Rublev, nel secondo si impone contro l’olandese Botic Van De Zandschulp. Nel 1000 di Madrid si ferma al terzo turno.

Il nativo di Oslo, invece, ha perso al secondo turno ad Auckland e nel Major australiano (dopo la partecipazione alla United Cup). Ad Acapulco raggiunge ancora il secondo turno, non andando poi oltre il terzo nei 1000 di Indian Wells e Miami. Il primo titolo del 2023 arriva ad Estoril, dove ha la meglio sul serbo Miomir Kecmanovic nell’atto conclusivo. Nel 1000 di Montecarlo e a Barcellona è sconfitto nuovamente al terzo turno, nel 1000 di Madrid al secondo.