Sonego-Tsitsipas, streaming gratis e diretta tv Mediaset 20 o Sky Sport? Dove vedere Masters 1000 Roma

Oggi 15 maggio non prima delle ore 19 sul campo Centrale del Foro Italico, si disputerà il match Sonego-Tsitsipas, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Roma; nei primi due incontri il tennista azzurro ha eliminato il francese Chardy e il giapponese Nishioka, mentre il greco dopo aver saltato il primo turno grazie al Bye a sua disposizione, ha avuto la meglio sul portoghese Borges.

Sono due precedenti (entrambi nel 2021) tra i due protagonisti odierni che hanno sempre vincere l’ellenico: il primo al Masters 1000 di Miami per 6-2, 7-6, mentre il secondo al Masters 1000 di Cincinnati per 5-7, 6-3, 6-4. Chi avrà la meglio, negli ottavi di finale sfiderà il vincente dell’altro match tra l’azzurro Musetti e lo statunitense Tiafoe.

Dove vedere Sonego-Tsitsipas in tv e streaming

Il match di terzo turno tra Sonego-Tsitsipas sarà visibile su Sky Sport Tennis (canale 205 del decoder); per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.