Stefanos Tsitsipas affronterà Borna Coric nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2023. L’Atp di Roma è uno dei nove Masters 1000, il quinto dall’inizio di questa stagione tennistica e il terzo che si svolge sulla terra battuta. Il greco, testa di serie n°5, ha ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il portoghese Nuno Borges e gli italiani Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il suo avversario croato, n°15 del seeding, ha avuto la meglio sul brasiliano Thiago Monteiro, lo spagnolo Roberto Carballes Baena e il qualificato ungherese Fabian Marozsan (in seguito al bye del primo turno). Il confronto Tsitsipas-Coric è al suo sesto atto, con il balcanico che è avanti per 3-2 nei precedenti.

Tsitsipas-Coric, Atp Roma 2023: dove vedere e orario

L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming; quest’ultima opzione è disponibile tramite i servizi Sky Go, Now TV e Tennis TV (sia da PC che da smartphone). In questa occasione si può seguire anche in chiaro sul 20, canali 20, 120 e 520 del digitale terrestre (online anche su mediasetinfinity.mediaset.it e sportmediaset.mediaset.it). E’ in programma oggi giovedì 18 maggio, come quarto match sul Center Court, non prima delle 20.30 (al termine della seconda semifinale di doppio femminile).

Tsitsipas-Coric: i precedenti

United Cup 2023 – Cemento – Round Robin – TSITSIPAS b. Coric 6-0 6-7(4) 7-5

Vienna 2022 – Cemento indoor – Secondo turno – CORIC b. Tsitsipas 4-6 6-4 7-6(4)

Cincinnati 2022 – Cemento – Finale – CORIC b. Tsitsipas 7-6(0) 6-2

US Open 2020 – Cemento – Terzo turno – CORIC b. Tsitsipas 6-7(2) 6-4 4-6 7-5 7-6(4)

Roma 2018 – Terra battuta – Primo turno – TSITSIPAS b. Coric 4-1 rit.

Il tennista di Atene, in questa stagione, ha raggiunto la semifinale alla United Cup e la finale all’Australian Open (dove si è arreso al serbo Novak Djokovic). In seguito colleziona due secondi turni a Rotterdam e nel Masters 1000 di Indian Wells, mentre in quello di Miami si ferma al quarto. Nel 1000 di Montecarlo arriva ai quarti di finale e a Barcellona centra l’atto conclusivo ma perde contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Approda nuovamente nei quarti anche nel 1000 di Madrid.

Il nativo di Zagabria, invece, ha perso al primo turno nel Major australiano dopo la partecipazione alla United Cup. Poi arrivano due quarti di finale, a Montpellier e Dubai, prima della doppia sconfitta al secondo turno nei 1000 di Indian Wells e Miami. Un primo e un secondo turno anche nei primi due tornei disputati sul rosso, Montecarlo e Banja Luka, mentre nel 1000 di Madrid va avanti sino alla semifinale.