Inter-Milan 4-2: i nerazzurri si aggiudicano il derby della Madonnina

L’Inter vince 4-2 il derby della Madonnina: i nerazzurri ribaltano il risultato di 2-0 del primo tempo e portano a casa tre punti fondamentali. Con la vittoria di stasera la squadra allenata da Antonio Conte supera la Lazio, uscita vincitrice dal Tardini nella gara delle 18 e, soprattutto, raggiunge la Juventus in vetta alla classifica a quota 51 punti e torna a sognare.

Primo tempo horror per i ragazzi di Conte

I primi 45 minuti del match hanno fatto vedere un Milan più determinato e convinto rispetto cugini dell’Inter: dopo soli 9 minuti Calhanoglu trova un grandissimo tiro dalla distanza, ma il palo sinistro dice di no alla conclusione del centrocampista turco. L’Inter riesce a rispondere prima con un colpo di testa da corner di Godin e poi con un tiro rasoterra e centrale di Matias Vecino: entrambi le occasioni non impensieriscono più di tanto il portiere rossonero Donnarumma. Sono i minuti finali del primo tempo a cambiare tutto: al 40′ è Rebic a insaccare a porta vuota su una sponda di testa di Ibrahimovic il gol dell’1-0, mentre al 46′ è lo stesso attaccante svedese a trovare la seconda rete grazie proprio ad un colpo di testa avvenuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’assenza del capitano Samir Handanovic si è fatta sentire: su entrambi le reti segnate dai rossoneri, molte colpe sono da attribuire al portiere Daniele Padelli, uscito a vuoto sul gol di Rebic e poco reattivo sul colpo di testa di Ibrahimovic.

Secondo tempo: ribaltato il derby della Madonnina

Conte ne dice quattro ai suoi uomini negli spogliatoi e i giocatori in maglia nerazzurra rispondono subito presente: nel giro di tre minuti, prima al 51′ e poi al 54′, Brozovic e Vecino pareggiano i conti e riaccendono le speranze dei propri tifosi. Sulle ali dell’entusiasmo è l’Inter a fare la partita e al 70′ un colpo di testa perfetto di Stefan de Vrij su calcio d’angolo battuto da Candreva completa la rimonta. L’Inter continua a fare gioco, a dominare la partita e va vicinissima al quarto gol: all’80’ una punizione magistrale di Eriksen si infrange sulla traversa, mentre all’89’ Barella non riesce a concludere una bellissima progressione palla al piede, facendosi parare il tiro da Donnarumma. E nel momento migliore dei nerazzurri stava per compiersi la beffa: al 90′ Ibrahimovic riceve un bel cross dalla fascia sinistra ma il suo colpo di testa si infrange sul palo. Gol sbagliato, gol subito: al minuto 93 è il turno di Romelu Lukaku che si fa trovare pronto su un bel cross di Moses, entrato pochi minuti prima in campo al posto di Candreva, e chiude il derby sul risultato di 4 a 2.

Dopo 8 anni la storia si ripete: anche l’ultimo derby della Madonnina giocato da Zlatan Ibrahimovic si concluse 4-2 in favore dell’Inter, nonostante la doppietta dello svedese, e anche in quell’occasione i nerazzurri vinsero ribaltando il risultato.

L’Inter vince il derby di Milano, ritrova la vetta della classifica ed è pronta a dare il tutto per tutto contro Lazio e Juventus per portare lo scudetto a casa, dieci anni dopo l’ultima volta.