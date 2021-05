Zanardi, arriva il documentario della BMW, ecco dove vederlo

La vicenda Zanardi ha subito una svolta dopo che la Procura di Siena ha chiesto l’archiviazione per l’autista Marco Ciacci. La famiglia del campione, a tale richiesta, si è opposta. Se dal lato giudiziario si è arrivati ad una conclusione, sul piano medico, invece, la strada è ancora lunga. Sì, perché Alex Zanardi in questo momento si trova in ospedale a Vicenza per la fase riabilitativa. Come raccontato anche dal figlio, Niccolò, è cosciente e lotta come sempre ha fatto. Sono passati quasi 11 mesi da quel tragico 19 giugno 2020 e dopo quel terribile giorno, la BMW ha deciso di dedicargli un documentario.

Documentario su Zanardi, ecco i dettagli

Alex Zanardi, chiamato anche IronMan, da sempre è un esempio di lealtà sportiva e di impegno a 360 gradi. Le sue imprese e la sua continua lotta lo hanno portato ad avere una serie tv dedicata totalmente. A questa si aggiungerà un documentario sulla sua esperienza da pilota con la Casa dell’Elica, la BMW. Il film si chiama “Disability is all relative” e ripercorrerà le tappe che hanno portato Alex a gareggiare nella 24 Ore di Daytona.

Il documentario si aprirà con una frase importante detta dallo stesso pilota: “Tutti dobbiamo affrontare i limiti in un certo senso. E’ tutto relativo. La vita è un viaggio e dobbiamo accettare i nostri limiti. Nessuna persona può volare come un uccello, quindi cerchi di affrontare il problema se non riesci a superarlo“.

Il racconto parte da lontano, dalla primavera del 2018, quando Alex iniziò a collaborare con gli ingegneri per modificare la vettura da gara secondo le sue esigenze. Debuttando poi nel 2019 alla 24 Ore di Daytona. Qui, gli spettatori e i fan del mitico IronMan, potranno guardare scene inedite sul percorso fatto in bMW, oltre, ovviamente a scene adrenaliniche sulla pista di Daytona e Misano.

Il documentario durerà 50 minuti e sarà trasmesso per la prima volta il 2 maggio alle 19.30 su German Sky Sport F1. Inoltre, sarà visibile sulla piattaforma Amazon in Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Quindi, al momento, non sarà possibile vederlo dall’Italia.