72 i precedenti al San Paolo tra Napoli e Milan, azzurri in vantaggio

Domenica al San Paolo, posticipo dell’ottava giornata di serie A, tra Napoli e Milan, big match tra prima e terza insieme al Sassuolo. Il Milan di Pioli non ha mai perso, il Napoli dell’ex Rino Gattuso col punto di penalizzazione causato dalla sconfitta a tavolino con la Juve con una vittoria potrebbe al massimo raggiungere i rossoneri.

E’ una partita dal grande fascino, che meriterebbe uno stadio pieno, ma purtroppo questa pandemia chissà per quanto tempo ancora lascerà gli impianti senza pubblico.

Napoli-Milan negli anni ’80 è stata la partita clou, in cui le due squadre dominavano con il loro gioco e le loro vittorie, con i vari Maradona, Gullit, Careca, Van Basten che deliziavano il pubblico.

I precedenti a Napoli sono 72 e sarà la sfida numero 145 tra Napoli e Milan in Serie A. E’ l’edizione numero 73 in casa azzurra. 28 vittorie dei partenopei, 23 pareggi e 22 successi rossoneri.

L’ ultima vittoria del Napoli è datata 25-08-2019 con la rimonta nella ripresa, il Napoli di Ancelotti perdeva 0-2, poi una doppietta di Zielinski e Mertens portarono a 3-2 il risultato finale.

L’anno scorso, nel mese di luglio, finì con un pareggio, 2-2; mentre l’ultima vittoria del Milan è di 10 anni fa per 1-2 con reti di Ibrahimovic e Robinho.

Di certo i tifosi del Napoli non dimenticheranno la pazza impresa della squadra allenata da Mazzarri, che in 5 minuti, rimontò lo 0-2 di Pato ed Inzaghi, con Cigarini e Denis.

Sarà una sfida tutta da seguire.