Calciomercato Roma, con Mourinho potrebbe restare Florenzi

La nuova stagione deve ancora ufficialmente iniziare, ma la Roma è già sicura di avere un rinforzo per Josè Mourinho: si tratta di Alessandro Florenzi, attualmente in prestito al PSG. I francesi, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, non sarebbero disposti a riscattare il terzino azzurro. In seguito alla partenza di Florenzi, il PSG avrebbe intenzione di acquistare Serge Aurier dal Tottenham per ricoprire il suo ruolo di terzino destro. Aurier, classe 1992, ha già giocato a Parigi tra il 2014 e il 2017.

Florenzi ha disputato 33 partite con la maglia del PSG, impreziosite da 2 reti e un assist. Nella stagione in corso, Florenzi è stato inoltre uno dei protagonisti della cavalcata dei francesi in Champions League, fermata poi in semifinale dal Manchester City di Guardiola.

Mourinho e il destino di Florenzi

Il futuro di Florenzi alla Roma è nelle mani di Josè Mourinho. Lo Special One potrebbe regalare a Florenzi una nuova chance per dimostrare di essere all’altezza della Roma. Il terzino destro della Nazionale, è stato ceduto a gennaio 2020, poichè non rientrava nei piani di Paulo Fonseca. Dopo sei mesi a Valencia, Florenzi è stato nuovamente ceduto in prestito al PSG, voluto fortemente dal ds Leonardo.

Il prossimo giugno è previsto il rientro di Florenzi nella capitale e sarà Josè Mourinho a decidere se il terzino diventerà parte integrante della sua Roma, oppure dovrà essere nuovamente messo sul mercato, visto che il contratto che lo lega ai giallorossi terminerà nel 2023. Tra le squadre interessate a Florenzi, resta vigile l’Inter di Antonio Conte.