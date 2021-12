L’Inter cerca l’allungo in campionato, stasera la partita con la Salernitana

Consolidare la fuga e mettere pressione alle rivali, l’Inter a Salerno vuole provare a dare un messaggio ancora più forte al campionato. Conquistata la vetta in solitaria per la prima volta, Simone Inzaghi vuole cercare l’allungo sperando che possa essere un turno favorevole ai nerazzurri, grazie allo scontro diretto tra Milan e Napoli e soprattutto con un favore di Mou a Bergamo.

Cenni storici sulla sfida Salernitana Inter

Handanovic e compagni però non possono prendere sotto gamba la sfida con la Salernitana, ultima in classifica su un campo in cui non hanno mai vinto ne segnato nella loro storia. I precedenti sono solo due, l’ultimo targato Di Michele Giampaolo dell’11/04/1999 per un 2-0 all’Inter dei quattro allenatori, con un Ronaldo con i soliti problemi al ginocchio e un “Giaguaro” Castellini in panchina. La Salernitana di oggi continua a vivere il periodo complicato dentro e fuori dal campo, reduce da tre sconfitte consecutive, con la speranza che la richiesta all’unanimità all’assemblea di Lega per farle finire il campionato venga accolta. L’Inter arriva da cinque successi di fila, il migliore attacco del campionato con 43 goal, la seconda migliore difesa che da quattro partite protegge la porta inviolata di Handanovic, sono i numeri del primato con cui i nerazzurri si presentano stasera

Il probabile attacco dell’Inter

rinforzati dal ritorno di Dzeko che ha riposato dopo la panchina contro il Cagliari, il bomber bosniaco potrebbe fare coppia con Sanchez che dopo la bella prova contro il Cagliari questa volta è candidato a fare riposare Lautaro.