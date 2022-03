Probabili formazioni Manchester United Tottenham. CR7 in campo?

Vuoi sapere quali sono le probabili formazioni Manchester United Tottenham? Nella 29esima giornata di Premier League, si giocherà uno dei match più interessanti della settimana, quello tra Manchester United e Tottenham. Lo scontro diretto dell’Old Trafford di Manchester, è importante per la zona Champions, in quanto le due compagini sono quinta e settima in classifica, con la differenza di due punti. Non dimentichiamo però, che gli Spurs dovranno recuperare ancora due partite.

Nella sfida di andata, i Red Devils hanno ottenuto il successo per 3-0.

Il Manchester United ha fatto una campagna acquisti rilevante in estate, potendo vedere arrivare giocatori del calibro di Varane, Sancho e Cristiano Ronaldo. Tuttavia, l’andamento è stato più negativo che positivo. Infatti dopo varie tensioni, già il 21 novembre 2021 c’è stato l’esonero di Ole Gunnar Solskjær. Al suo posto è approdato in panchina Ralf Rangnick. La squadra da lui allenata sta provando quindi a risalire: attualmente si trovano in quinta posizione con 47 punti e -1 dall’Arsenal quarto. Nell’ultimo turno c’è stata la pesante sconfitta nel Derby contro il Manchester City per 4-1.

Allo stesso modo, stagione altrettanto travagliata per il Tottenham, che ha esonerato l’allenatore portoghese Nuno Espírito Santo e ha visto come sostituto, l’arrivo di Antonio Conte. Gli Spurs sono già fuori da ogni competizione, essendo stati eliminati prima nella Conference League, poi nella Fa Cup. Adesso vogliono a tutti i costi appropriarsi del quarto posto, e per farlo servirà continuità per poter ambire a un piazzamento in Champions League. Gli ospiti si trovano in settima posizione con 45 punti e a -3 dal quarto posto, ma con due partite da recuperare. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria di manita per 5-0 in casa contro l’Everton.

Probabili formazioni Manchester United Tottenham

Ragnik si affiderà molto probabilmente ad un 4-2-3-1. Cristiano Ronaldo tornato al gol nella precedente gara, sarà la punta centrale. Dietro di lui, Sancho, Bruno Fernandes e Paul Pogba. liberi di agire sulla linea dei trequartisti. Cavani almeno al calcio d’inizio, rimarrà in panchina. In mezzo al campo invece, dovrebbero esserci McTominay e Fred.

Conte manterrà il 3-4-2-1. Al centro d’attacco sarà presente Harry Kane, con Son e Kulusevski a supporto sulla trequarti. Lucas Moura in panchina. Gli esterni che avranno il compito di svolgere le due fasi saranno Doherty e Sessegnon. Nella metà del campo dovrebbero esserci Hojbjerg e Bentancur.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Pogba; Ronaldo. All. Ragnik.

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Davies, Dier, Romero; Doherty, Hobjbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Son; Kane. All. Conte.

Il fischio d’inizio è previsto per sabato 12 marzo 2022 alle ore 18.30.