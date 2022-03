Radja Nainggolan impazzisce di gioia dopo il Derby di Roma

Radja Nainggolan ha manifestato la propria gioia dopo il Derby della Capitale di domenica sera vinto per 3-0 dalla Roma (Abraham 1′, 22′; Pellegrini 40′).

L’ex calciatore della Roma è legato da sempre ai colori giallorossi, nonostante in seguito abbia trascorso degli anni nell’Inter e nel Cagliari, per poi finire nel 2021, all’Anversa.

Radja Nainggolan si è fatto notare con un commento sotto al post Instagram di Lorenzo Pellegrini, autore del terzo gol della Roma: “Dajeeeeee🔥🔥”. Questa la parola festosa con cui il Ninja ha risposto alla foto del Capitano della Roma con descrizione “Tu sei nata grande… .💛❤️”, dove dedica un bacio alla moglie Veronica e alla figlia Camilla presenti allo stadio.

Lorenzo Pellegrini è cresciuto nel vivaio della Roma, e una volta approdato in Serie A ha giocato insieme a Radja Nainggolan fino alla cessione di quest’ultimo, tranne nel periodo 2015-2017 dove il calciatore della Nazionale italiana è maturato al Sassuolo, sotto la guida di Eusebio Di Francesco.

Radja Nainggolan: “Alla Roma era tutto perfetto…”

Solo pochi giorni fa, il centrocampista belga aveva dichiarato in una intervista: “Per i tifosi sono stati i momenti più belli. Se guardo certe partite, immagini e qualche video sento un calore che non ho sentito da nessun’altra parte. Il romano è libero di mente, dice quello che pensa. Era tutto perfetto, sono in buoni rapporti, mi sono lasciato bene. Oggi tantissimi mi dicono di tornare”. E ha ragione, perché proprio in quegli anni, la Roma era sempre in lotta per lo scudetto, disputando anche eccezionali partite in Champions League. Ad oggi, il campione di origini indonesiane gioca nell’Anversa, nella Pro League, massima divisione del calcio belga. Dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati per il Mondiale 2018 in Russia però, si è definitivamente ritirato dalla Nazionale del Belgio.

Radja Nainggolan è dà sempre sotto il mirino degli haters e dei media per il suo essere un po’ estroso e per le sue vicende fuori dal campo, ma delle sue ottime prestazioni all’interno del rettangolo verde, non ha mai dubitato nessuno. Infatti, in passato è stato spesso cercato dai maggiori club europei.