Torino-Inter, Cruciani: “Guida da assolvere! Rendere pubblico l’audio”

Nel corso della puntata di Tiki Taka – la Repubblica del Pallone, il noto giornalista conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, ha salvato il direttore di gara Marco Guida in merito alla vicenda Torino-Inter di domenica scorsa.

Torino-Inter, Cruciani chiede sia reso pubblico l’audio del dialogo fra arbitro e VAR

Giuseppe Cruciani va nel dettaglio dell’episodio al 36′ di Torino-Inter e dà la colpa al monitor: “Io dico due cose per rompere chi se la piglia con l’arbitro e il VAR. Per me l’arbitro va assolto totalmente: l’errore ci può stare dell’arbitro, che magari in una frazione di secondo vede la palla deviata verso sinistra e pensa ci sia un tocco del giocatore (Andrea Ranocchia, ndr) e non di Andrea Belotti.Quello ci può stare, la cosa assurda è il VAR.

Quei cinquantasette secondi in cui parla con l’arbitro dovrebbero essere resi pubblici. Abbiamo intercettazioni su qualsiasi cosa, per una cosa del genere non vedo perché non possa essere reso noto. Sarebbe un elemento di chiarezza, nel quale magari ci troveremo ad assolvere. Magari verrebbe fuori un errore di valutazione: per non accusare gli arbitri di malafede ci vuole chiarezza. Ho letto che squalificano tutti e due: uno non dovrebbe essere squalificato, l’altro invece per un anno. Non è che il 2-0 al primo tempo significa che il Torino sicuramente avrebbe vinto la partita”.

Sono in molti a chiedere l’ascolto dell’audio del VAR

Non si placano dunque, le polemiche attorno a questa partita e all’errore arbitrale dopo il contatto tra il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia e l’attaccante granata Andrea Belotti. C’è chi come l’ex arbitro Paolo Cesarin, ha definito il rigore “elementare”, affermando che anche un bambino lo avrebbe visto. Così come Graziano Cesari, che chiede cosa abbia visto il VAR e cosa sia successo nel colloquio tra gli arbitri al VAR e quello in campo.