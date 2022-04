Dove vedere Napoli-Sassuolo in streaming e diretta TV, SKY o DAZN?

Dove vedere Napoli-Sassuolo in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al mach.

Sabato 30 aprile, alle ore 15.00, andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, la gara tra Napoli e Sassuolo.

Le due compagini scenderanno in campo per la 35esima giornata di campionato di Serie A.

Per il Napoli si è spento il sogno scudetto, dopo il 3-2 inflitto dall’Empoli la scorsa settimana. Nulla da fare per la società di De Laurentiis che ci credeva molto e ha sperato fino all’ultimo.

D’altro canto c’è il Sassuolo, che ha perso le ultime due partite, in coda la disfatta in casa contro la Juventus per 2-1.

Napoli-Sassuolo, la situazione in classifica: Luciano Spalletti è al terzo posto con 67 punti, collezionando finora 20 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Alessio Dionisi si trova invece al decimo posto, con 46 punti, frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Rrahami, Mario Rui; Anguissa, Fabián Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Luciano Spalletti

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Alessio Dionisi

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Antonio Rapuano, della Sezione AIA di Rimini.

Dove vedere Napoli-Sassuolo, streaming e diretta TV in chiaro, SKY o DAZN?

