Dove vedere Sassuolo-Juventus in streaming e diretta TV, SKY o DAZN? Berardi e Raspadori presenti?

Dove vedere Sassuolo-Juventus in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Lunedì 25 aprile, alle ore 20.45 andrà in scena al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, la grande sfida tra Sassuolo e Juventus. Le due compagini del nord, scendono in campo per la 34esima giornata di campionato di Serie A.

Le due formazioni saranno agguerrite e alla ricerca di punti importanti per raggiungere i rispettivi obiettivi: il Sassuolo vuole nuovamente sorprendere in questa annata e rincorre un posto in Europa. La Juventus cerca l’Europa!

I bianconeri sono freschi della vittoria nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Federico Bernardeschi al 32′ e Danilo al 94′, hanno regalato i tre punti validi per la finale a Roma contro l’Inter.

In campionato però, nella precedente gara, la Juventus è stata fermata con un pareggio dal Bologna. All’Allianz Stadium è finita 1-1: Arnautović ha segnato per i rossoblù, mentre Dusan Vlahovic ha agguantato il pari al 95′.

Diversamente, il Sassuolo ha perso 1-0 a Cagliari e desidera rialzarsi per inseguire il sogno europeo. Sicuramente Alessio Dionisi, non possiede in squadra il secondo miglior marcatore della Serie A, cioè il serbo Vlahovic con 23 gol all’attivo, ma potrà contare sulla presenza dei gioielli azzurri Domenico Berardi (14 reti, mai così bene gli scorsi anni); Gianluca Scamacca (13 reti); e Giacomo Raspadori (9 reti), che sanno difendersi bene tra i cannonieri e che possono dare man forte al gruppo neroverde.

Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno collezionato finora 63 punti, frutto di 17 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, classificandosi attualmente al quarto posto.

I ragazzi di Dionisi si trovano al decimo posto con 46 punti, risultato di 12 vittorie, 10 pareggi e 11 insuccessi.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè, Scamacca.

Juventus (4-2-3-1): Szczęsny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata, Vlahovic.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese.

Dove vedere Sassuolo-Juventus, streaming e diretta TV in chiaro, SKY o DAZN?

L’incontro tra il Sasôl e La Vecchia Signora verrà trasmesso in co-esclusiva da DAZN e anche da Sky Sport e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inoltre, sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App per i relativi sistemi.

Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.



Canali TV dove potrà essere vista: DAZN, SkySport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).

Streaming: DAZN, Sky GO e NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, attraverso il pass Sport per gli utenti da utilizzare sulla TV satellitare.